Hastanede mahkumlar için koğuş ve servis odaları inşa edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Gerede Devlet Hastanesi İçin Tutuklu ve Hükümlülere Ait Koğuş ve Servis Odaları Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.