Hastanede mahkumlar için koğuş ve servis odaları inşa edilecek

GEREDE DEVLET HASTANESİ İÇİN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE AİT KOĞUŞ VE SERVİS ODALARI YAPIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZGüncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 15:48
Basın İlan Kurumu ilan portalıilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Gerede Devlet Hastanesi İçin Tutuklu ve Hükümlülere Ait Koğuş ve Servis Odaları Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
GEREDE DEVLET HASTANESİ İÇİN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE AİT KOĞUŞ VE SERVİS ODALARI YAPIMI
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZGüncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 15:48