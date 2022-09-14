Hastanede sadece 5 kişi kaldı

Haber: Ceylan Beykoz

Yuva köyü Çaydurt Mahallesi’nde, Kurban Bayramı’ndan itibaren başlayan vakalarda, çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görülmüştü. Hastaneye götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk tespitlere göre sudan zehirlendiği, tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldüğü açıklanmıştı. Bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başlamıştı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürülürken, toplamda köydeki içme suyundan 141 kişi zehirlendi, 1 kişi ise ölmüştü.

HASTANEDE 5 HASTA KALDI

135 kişi tedavilerin ardından taburcu olurken, yoğun bakım hastası bulunmuyor. Hastanede serviste tedavisi devam eden ise sadece 5 hasta kaldı. Kalan 5 hastanın ise sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2022, 09:35