HABER: Esra ÖZTÜRK

İzzet Baysal Devlet Hastanesi Başhekimi ve İç Hastalıkları Uz. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) hakkında bilgiler verdi ve hastalara uygulamadan yararlanmalarını gerekçeli açıklamalarla önerdi.

MHRS uygulamasından yararlanan vatandaşların, hangi hastanede, hangi poliklinikte ve hangi doktordan tedavi hizmeti almak istiyorlarsa, hastaların tarihini kendileri belirledikleri şekilde ya da önerilen tarihler için muayene randevusu alabileceklerini söyledi. Demirkol, MHRS randevu işlemi gerçekleştiren vatandaşların hastaneye randevu saatinden sadece 15 dakika önce gelerek, hiç sıra beklemeksizin tedavi hizmeti aldıklarını bildirdi.

EVDEN, İŞYERİNDEN, HER YERDEN HASTANE RANDEVUSU ALMAK ÇOK KOLAY

Demirkol, "Vatandaşlarımız Bolu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı hastanelerin ilgili polikliniklerine; ALO 182 çağrı merkezi, www.mhrs.gov.tr veya MHRS Mobil uygulaması ile randevu alabilirler. Ya da muayeneye gelen hastalarımız bir sonraki kontrol randevularını hastanemizdeki tıbbi sekreterlerimiz yardımıyla alabilirler" bilgisini verdi.

RANDEVULU TEDAVİ HİZMETİ VERİLEN HASTA SAYISI GÜNDE 1500'E ULAŞTI

Açıklamalarının devamında, bir hekime gün içinde 10 dakika arayla randevu verilebildiğini aktaran Demirkol, şöyle konuştu: "Sabah 09:00-12:00, öğleden sonra 13:00-16:00 saatleri arası toplam 6 saatte toplam 36 hastaya randevu veriyoruz. Yakın geçmişe kadar Bolu'da MHRS sistemi ile günde 1000 hastaya tedavi hizmeti verebilirken, şu an bu rakamın yüzde 50 artışla 1500'e ulaşmasını sağladık. Üç günlük periyotta ise, bu rakamın 4500'e ulaştığını görüyoruz. Ocak ayı hedefimiz bu rakamı 5000'e ulaştırmak."

MHRS UYGULAMASI MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİYOR

Uygulamanın hasta açısından getirilerini sıralayan Demirkol, açıklamalarının devamında şöyle konuştu:

"Örneğin yarın hastaneye gitmeye karar veren bir vatandaşımız, o gün muayene olmak istediği doktorun poliklinik hizmeti verip vermediğini bilmiyor. Doktorunun randevusu dolu mu, bunu da bilmiyor. MHRS'den yararlanan vatandaşlarımız işte tüm bu sorulara yanıt alabiliyor ve tedavi hizmeti alması bu uygulama sayesinde bir anlamda garanti altına alınmış oluyor. MHRS uygulaması işte bu noktada mağduriyetlerin önüne geçmesi açısından oldukça önemli bir hizmet."

"RANDEVULARINA GELEMEYECEK VATANDAŞLARIMIZ MHRS'DEN İPTAL İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRMELİ"

Demirkol, açıklamalarının son bölümünde önemli bir ayrıntıya dikkat çekerek, vatandaşlara çağrıda bulundu. Demirkol, "Lütfen vatandaşlarımız gelmeleri mümkün olan tarihler için MHRS'den randevu alsınlar. Aldıkları randevuya gelemeyecek olan vatandaşlarımız da, randevu alırken ki gibi aynı yöntemle, mutlaka randevularını iptal etmeliler.

Hastanemizde 1800 randevulu hastadan 400'ünün muayeneye gelmediklerini tespit ettik. Yine bir başka tespit çalışmamızda, 600 randevunun 124'üne başvuru sahipleri gelmemiş. Randevu alan vatandaşlarımız şayet muayeneye gelemeyecekler ise, muhakkak randevularını iptal etmeli. Bir doktorumuz için sistem maksimum 36 randevu verebiliyor ve doktorlarımız bu randevu sayısına göre günlük çalışma planlamalarını yapıyor. Bu açıdan değerlendirdiğimizde, hem doktorlarımızın, hem de sistemin dolması nedeniyle daha önce randevu alamamış vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi açısından vatandaşlarımızın bu konuya önem vermelerini rica ediyorum" diye konuştu.

Demirkol, başhekimliğini yaptığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde MHRS etkinliğini artırmak ve vatandaşları bu konuda bilgilendirmek üzere çalışmaları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.