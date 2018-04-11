Haber: Kasım ŞAHİN

Balkondan düşme olayı bu gün saat 10.20 sıralarında meydana geldi. Suriye uyruklu anne Emine Alhasan, bir yaşındaki kız çocuğu Ayşe Alhasan’ı, balkonda bulunan ve üzerinde tahta bulunan çamaşır makinasının üzerine koyarak yıkadığı çamaşırları asmaya başladı. Bu esnada küçük Ayşe, hareket edince çamaşır makinasının üzerindeki tahta ile birlikte 5 metre aşağıya beton zemine düştü.

Çocuklarının beton zemine düşmesinin hemen ardından Suriye uyruklu anne Emine ile baba SemirAlhasan, durumu hemen 155 Polis İmdat hattına bildirdi. 155 görevlileri bölgeye 112 Acil Servis ambulansının sevkini gerçekleştirdikten sonra, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tahmin edilen küçük çocuk hemen İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Küçük Ayşe, hayatta kalma mücadelesi verirken anne ile baba da hastane koridorunda doktorlardan gelecek müjdeli haberi bekliyor. Anne ihmalinden kaynaklanan düşme olayıyla ilgili polis soruşturma başlattı.