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18 Haziran 2018 Pazartesi
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    • Hastanede yaşamını yitirdi

    İlimiz Merkezine bağlı Çanakçılar Köyü’nde dün meydana gelen traktör kazasında ağır şekilde yaralanan vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı vatandaş yaşam mücadelesini kaybetti.

    18 Haziran 2018 Pazartesi 10:08
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    Hastanede yaşamını yitirdi

    HABER:Aysun Beykoz

    Çanakçılar köyünde bayramın üçüncü günü (dün) meydana gelen kazada sürücü devrilen traktörün altında kalarak ağır şekilde yaralanmıştı. Ağır yaralı vatandaş daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza dün sabah saatlerinde meydana geldi. Köyün suyolunu yapmak üzere ormana çıkan Nihat Aydın’ın kullandığı traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü, civarda bulunan köylüler tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. 112 acil ekipleri gelene kadar Aydın’a kalp masajı yapıldı. Aydın olay yerine gelen ekipler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Nihat Aydın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

     

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