Özel Haber: Semih Baykal

İlimizde bir özel hastanede herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Geçtiğimiz hafta için yaşanan olayda iddiaya göre Bolu Belediyesi Eski Başkan Yardımcısı Op. Dr. Hüseyin İka tarafından torpille hastanenin halkla ilişkiler bölümüne bir personel alındığı söylentileri başladı. Bu söylentileri çıkardığını iddia ettiği doktora sinirlenen İka, ameliyathane personel ve malzeme odasında bir hastasının dosyasını inceleyen Op. Dr. Şaban Beyazpınar’ın yanına gitti. İka, Beyazpınar’a, hakkında çıkan söylentileri sordu. Beyazpınar’da böyle bir şeyin olmadığını, sadece dedikodu olabileceğini söyledi. Buna sinirlenen İka, Beyazpınar’a küfür ederek boğazına sarıldı ve bir boksör edasıyla yumruk atmaya başladı. Beyazpınar, şiddetin daha da artacağı düşüncesiyle dışarıya bağırarak yardım istedi. Bu esnada İka, Beyazpınar’ın burnuna kafa attı. Aldığı darbeler sonucunda sersemleyen Beyazpınar, ameliyathane personelinden yardım istedi. Beyazpınar’ın sesini duyan personel hemen odaya girdi ve İka’yı engellemeye çalıştı. Ancak İka, gelen personele aldırış etmen Beyazpınar’ı tekrar yumrukladı. Personeller ikinci denemelerinde Beyazpınar’ı, İka’nın elinden kurtardı. İka, daha sonra küfürler savurarak odadan çıkıp gitti. Beyazpınar ise, aldığı yumruk darbelerinin etkisiyle olduğu yere yığıldı. Beyazpınar, kendine geldikten sonra önce durumu hastane başhekimine ve patrona anlattı. Ardından acil servise gidip tedavi gören ve darp raporu alan Beyazpınar’ın, Emniyete giderek Hüseyin İka’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.