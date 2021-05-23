Hastanedeki kantinler kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Merkez kantin: Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin Aziziye Mah. Şehit Ramazan Gel Cad. No: 7 Merkez / Düzce adresindeki hizmet binasının, acil servis yanındaki kapalı 40 m2 alan ve 100 m2 açık kantin alanı ve hastane ana giriş bölümündeki kapalı 50 m2 ve 100 m2 açık kantin alanı olmak üzere 2 (iki) ayrı yer,

Muncurlu Hizmet Binası kantin: Düzce İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin Muncurlu Köyü Merkez / Düzce adresindeki hizmet binasının giriş katında bulunan 50 m2 kantin alanı,

Madde-3: İhale İle İlgili Bilgiler

İhale Usulü: Kantin İhalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

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