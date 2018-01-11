HABER:Semih Baykal

Sabah saatlerinde cezaevi aracı ve infaz koruma memurları eşliğinde hastaneye götürülen hükümlüler muayene için sıralarını bekledikleri esnada ortadan kaybolan hükümlü Şehmuz Duran güvenlik güçlerinin alarma geçmesine neden oldu. Hastane içinde ve çevresinde arama başlatan polis firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Firari Hükümlü Şehmuz Duran’ın eşkalini ekiplere geçilirken, 180 boylarında 68 kilo civarında olduğu belirtilen hükümlünün üzerinde mavi kazak, siyah mont ve siyah pantolon olduğu belirtildi.