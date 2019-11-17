Hastaneden terlikleriyle kaçtı

Haber: C. Kutay AYKAN
Yaklaşık bir haftadır Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde alkol tedavisi gördüğü iddia edilen 25 yaşındaki Ahmet Keskin isimli şahıs, üzerinde mavi eşofman, siyah terlikleriyle firar etti.
Firar olayının bildirilmesi üzerine polis alarma geçti. Asayiş Şubesi, İzzet Baysal Bahçelievler Polis Merkezi ve Yunus ekipleri eşkal üzerine şehir merkezi ve mahallerde adama çalışmaları başlattı. Bolulu vatandaşların eşkale uyan vatandaşı görmeleri halinde 155 Polis İmdat hattına bildirilmesi istendi.Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2019, 11:30