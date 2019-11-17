izmir escort

Hastaneden terlikleriyle kaçtı

​​​​​​​Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören 25 yaşındaki Ahmet Keskin isimli şahıs, terlikleriyle birlikte hastaneden firar etti. Polis her yerde şahsı aramaya başladı.

Hastaneden terlikleriyle kaçtı

Haber: C. Kutay AYKAN

Yaklaşık bir haftadır Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde alkol tedavisi gördüğü iddia edilen 25 yaşındaki Ahmet Keskin isimli şahıs, üzerinde mavi eşofman, siyah terlikleriyle firar etti.

Firar olayının bildirilmesi üzerine polis alarma geçti. Asayiş Şubesi, İzzet Baysal Bahçelievler Polis Merkezi ve Yunus ekipleri eşkal üzerine şehir merkezi ve mahallerde adama çalışmaları başlattı. Bolulu vatandaşların eşkale uyan vatandaşı görmeleri halinde 155 Polis İmdat hattına bildirilmesi istendi. 

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2019, 11:30
Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Diyabet Günü etkinliği
Diyabet Günü etkinliği
  1. Bolu

banner133