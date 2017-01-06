Haber: Esra Öztürk

MARKA (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı) ile gerekli sözleşme aşamaları tamamlanarak 24.10.2016 tarihinde pilot uygulama alanı olan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Konferans Salonunda yapılan açılış toplantısı ile uygulanmaya başlayan proje 30.12.2016 tarihinde Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Konferans Salonunda proje kazanımlarının sunulduğu kapanış toplantısıyla tamamlandı.

Hastalara daha iyi, kalite ve hızlı hizmet vermeyi amaç edinen Bolu İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği değeri hasta odaklı olan yalın hastane süreçlerini bağlı sağlık tesislerinde uygulayabilmek için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 'a sunduğu projeler ile 2015 yılında Teknik Destek 2016 yılında Doğrudan Faaliyet Desteği almaya hak kazandı.