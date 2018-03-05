Haber: Esra Öztürk

Bu hastanelere dair hastaların görüş, dilek ve önerilerini haftanın her günü her saati 7/24 iletebilecekleri WhatsApp İletişim Hattı numaraları şöyle;

İzzet Baysal Devlet Hastanesi: 0505 195 0 444

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 0555 014 14 39

İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi : 0534 616 79 87

İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 0530 691 61 14

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerde mobil iletişim çağına uygun yeni bir uygulama daha hayata geçirildi. Kişiler WhatsApp uygulaması yolu ile görüş, önerileri ve dileklerini WhatsApp İletişim Hattı üzerinden hastane yönetimine doğrudan bildirebilecek.

WhatsApp İletişim Hattı ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürü Yard. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, “Hastalarımızın görüş ve önerilerinin yanı sıra çözüm fikirlerini de öğrenmek için mobil iletişim çağına uygun olarak yaklaşık 1 sene önce İzzet Baysal Devlet Hastanesinde başlattığımız WhatsApp İletişim Hattı Uygulamasını şimdi de İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulamaya başladık. Hastanelerimizden hizmet alan hastalarımızın ve hasta yakınlarının memnuniyetinin bizler için önemli olduğu kadar hastalarımızın hastanelerimize dair uygulamaları kolaylaştırıcı fikirleri de bizim için çok değerli. Çünkü hastalarımızın hastanelerimizden hizmet alırken yaşadıkları aksaklıklar varsa hep beraber hızlı bir şekilde çözümleyebileceğimize inanıyoruz.” dedi.