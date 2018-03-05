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05 Mart 2018 Pazartesi
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    • Hastaneler ulaşmak artık çok kolay

    İzzet Baysal Devlet Hastanesi WhatsApp İletişim Hattı uygulamasından sonra şimdi de, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de WhatsApp İletişim Hattı uygulaması hayata geçirildi.

    05 Mart 2018 Pazartesi 10:16
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    Hastaneler ulaşmak artık çok kolay
     

    Haber: Esra Öztürk

    Bu hastanelere dair hastaların görüş, dilek ve önerilerini haftanın her günü her saati 7/24 iletebilecekleri WhatsApp İletişim Hattı numaraları şöyle;

    İzzet Baysal Devlet Hastanesi: 0505 195 0 444

    İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 0555 014 14 39

    İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi : 0534 616 79 87

    İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 0530 691 61 14

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerde mobil iletişim çağına uygun yeni bir uygulama daha hayata geçirildi. Kişiler WhatsApp uygulaması yolu ile görüş, önerileri ve dileklerini WhatsApp İletişim Hattı üzerinden hastane yönetimine doğrudan bildirebilecek.

    WhatsApp İletişim Hattı ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürü Yard. Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, “Hastalarımızın görüş ve önerilerinin yanı sıra çözüm fikirlerini de öğrenmek için mobil iletişim çağına uygun olarak yaklaşık 1 sene önce İzzet Baysal Devlet Hastanesinde başlattığımız WhatsApp İletişim Hattı Uygulamasını şimdi de İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulamaya başladık. Hastanelerimizden hizmet alan hastalarımızın ve hasta yakınlarının memnuniyetinin bizler için önemli olduğu kadar hastalarımızın hastanelerimize dair uygulamaları kolaylaştırıcı fikirleri de bizim için çok değerli. Çünkü hastalarımızın hastanelerimizden hizmet alırken yaşadıkları aksaklıklar varsa hep beraber hızlı bir şekilde çözümleyebileceğimize inanıyoruz.” dedi.

    Anahtar Kelimeler: İzzet, Baysal, Devlet, Hastanesi, WhatsApp

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