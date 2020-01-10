Hastaneler uluslararası hizmet kalitesinde

Haber: Ceylan Beykoz

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; ilimizde Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” almaya hak kazanan hastanelerden oldu.

Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol tarafından; Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkinlik kriterlerine ve Yönetmeliğin genel esaslarına uyarak, uluslararası sağlık turizmi faaliyetinde bulunmaya hak kazanan Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi yetkililerine “Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” düzenlenen tören ile teslim edildi.

Bu belge ile hastaneler uluslararası tüm hastalara hizmet verecek kriterlere sahip olduğunu ve üst kaliteye ulaştığını da belgelendirmiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2020, 12:38