pendik escort kartal escort maltepe escort kurtkoy escort tuzla escort

Hastaneler uluslararası hizmet kalitesinde

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgeleri” kurumlarına teslim edildi.

Hastaneler uluslararası hizmet kalitesinde

Haber: Ceylan Beykoz

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; ilimizde Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi “Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” almaya hak kazanan hastanelerden oldu.

Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol tarafından; Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkinlik kriterlerine ve Yönetmeliğin genel esaslarına uyarak, uluslararası sağlık turizmi faaliyetinde bulunmaya hak kazanan Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi yetkililerine “Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” düzenlenen tören ile teslim edildi.

Bu belge ile hastaneler uluslararası tüm hastalara hizmet verecek kriterlere sahip olduğunu ve üst kaliteye ulaştığını da belgelendirmiş oldu.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2020, 12:38
Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu
  1. Bolu

banner133

banner129