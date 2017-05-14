İnsanın en zor gününde bir tebessüme ihtiyaç duyduğu yerdir hastanelerimiz.

Bir güler yüzün, bir tatlı sözün, bir iyi haberin mutluluk değeri olmadığı yerdir hastanelerimiz.

Devletin asli görevleri arasında olan sağlık, Rahmetli İzzet Babamızın bizlere en acımasız günlerimizin dermanı, dolayısıyla armağanıdır.

Oysa son yıllarda fırtınaların dinmediği, dedikoduların, adam kayırmacılığın, gereksiz tartışmaların odağı olması içimizi acıtıyordu. Sorun ortada iken, yetmiyor gibi yönetimiyle iflas etmiş, borçlarıyla ülkenin tepesine oturmuş Tıp Fakültemiz birleştirilince ortalıkta kızılca kıyamet olmuştu.

Çok değerli doktorların, başhekimlerin bile dayanamayarak Bolu’dan ayrılmak zorunda bırakılmaları bile, bazılarının nefislerine dokunmuyordu. Özel hastaneleri geride bırakıp, onlarla yarışırken çekim merkezi olan hastanelerimiz birilerinin arka bahçesi olmaya yüz tutmuştu.

Kışın ortasında acil servislerin yeniden inşaat sahasına dönmesi, çalışanların mutsuz, umutsuz ve kaçmak yada emekli olmak için arayışta olmaları bile birilerini rahatsız etmiyordu! İstifa edip giden başarılı başhekim İbrahim Özcan’ın kıymetini bilen bakanlık, Düzce’ye KHB Başkanı olarak ataması bile kinlerini dindirmeye yetmiyordu.

Hastaların eylemleriyle terk edilmek üzereyken yeniden çalışmaya başlayan canım hastanemiz bile kararmış gözleri açmıyordu.

Sonrasında siyaseten Nurettin Doğanay’ın başkan olmasıyla birçok taş yerinden oynamaya başladı. Küçük Bolu’da yayılan dedikoduların rahatsızlığı, Doğanay’ı harekete geçirdi. Boşalan Başhekimliğe Uzman Doktor Muhammed Emin Demirkol getirildi.

Değişim en baştan başkanla başladı. Sonrasında en çok konuşulan isim Abdullah Danışman görevden alınınca, hastane çalışanlarının yüzü gülmeye başladı.

Öncelikle atıl duruma getirilmek istenen ana ünitede poliklinikler açılarak, kaybolan imajı yeniden sağlandı. Kapatılan en önemli ünite yoğun bakımlar açılarak gelir kaynağı hayat buldu. Böylelikle öncelikle İzzet Babamızın eserine sahip çıkıldı.

Köroğlu ünitesi hastaneden öte toplumla buluşturuldu. Doktorlar, hemşireler, memurlar çalışanlar mutlu olunca, hastalar, yakınları ve çocuklarını da mutlu etmeye başladılar. Zaman, ekonomi ve saat gözetmeksizin çalışıyorlar.

Her sene bütçesi konusunu kimsenin bilmediği hastanemiz, 2016 yılı itibarıyla 1.5 milyon lira kar etti. Şimdi hedef koyup 2017 yılındaki hedefleri 6 milyon kar olması yönünde. Üstelik bu güne kadar hiçbir hasta, hasta yakını hastanelerde rehin kalmadı. Gelen hastalar teşhis, tedavi ve taburcu konusunda bir tek sıkıntı gündeme gelmemiştir.

Bütün bunların mimarı, gecesi gündüzü olmadan çalışan, insanı insan olarak görüp ayrım yapmaksızın ilgilenen Muhammed Emin Demirkol’dur. Benim tespitim budur. Elbette Genel Sekreter Doktor Şevki Erkal’ın ve Sağlık Müdürümüz Seraceddin Çom’un desteklerini, bilgi birikimlerini, duruşlarını ve tecrübelerini inkar edemeyiz. Lütfen değişimi, gerçekleri ve yaşadıklarımızı düşünelim.

Sonuç olarak, doğru sonuca tarafsız, umarsız bakıp, Doktor Sayın Demirkol’a, dolayısıyla emanet edilen hastanelerimize sahip çıkacağınıza inancım tamdır. Başarılarının daim olmasını diliyorum.