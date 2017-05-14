banner133

banner128

banner101

14 Mayıs 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Hastanelerimizde Dr. Muhammed Demirkol Farklılığı

    Hepimizin dilindedir, “Allah hastanelere düşürmesin ama eksikliğini de vermesin” dediğimiz yaşamın gerçeğidir.

    14 Mayıs 2017 Pazar 11:31
    Bu haber 116 kez okundu
    Hastanelerimizde Dr. Muhammed Demirkol Farklılığı

    İnsanın en zor gününde bir tebessüme ihtiyaç duyduğu yerdir hastanelerimiz.

    Bir güler yüzün, bir tatlı sözün, bir iyi haberin mutluluk değeri olmadığı yerdir hastanelerimiz.

    Devletin asli görevleri arasında olan sağlık, Rahmetli İzzet Babamızın bizlere en acımasız günlerimizin dermanı, dolayısıyla armağanıdır.

    Oysa son yıllarda fırtınaların dinmediği, dedikoduların, adam kayırmacılığın, gereksiz tartışmaların odağı olması içimizi acıtıyordu. Sorun ortada iken, yetmiyor gibi yönetimiyle iflas etmiş, borçlarıyla ülkenin tepesine oturmuş Tıp Fakültemiz birleştirilince ortalıkta kızılca kıyamet olmuştu.

    Çok değerli doktorların, başhekimlerin bile dayanamayarak Bolu’dan ayrılmak zorunda bırakılmaları bile, bazılarının nefislerine dokunmuyordu. Özel hastaneleri geride bırakıp, onlarla yarışırken çekim merkezi olan hastanelerimiz birilerinin arka bahçesi olmaya yüz tutmuştu.

    Kışın ortasında acil servislerin yeniden inşaat sahasına dönmesi, çalışanların mutsuz, umutsuz ve kaçmak yada emekli olmak için arayışta olmaları bile birilerini rahatsız etmiyordu! İstifa edip giden başarılı başhekim İbrahim Özcan’ın kıymetini bilen bakanlık, Düzce’ye KHB Başkanı olarak ataması bile kinlerini dindirmeye yetmiyordu.

    Hastaların eylemleriyle terk edilmek üzereyken yeniden çalışmaya başlayan canım hastanemiz bile kararmış gözleri açmıyordu.

    Sonrasında siyaseten Nurettin Doğanay’ın başkan olmasıyla birçok taş yerinden oynamaya başladı. Küçük Bolu’da yayılan dedikoduların rahatsızlığı, Doğanay’ı harekete geçirdi. Boşalan Başhekimliğe Uzman Doktor Muhammed Emin Demirkol getirildi.

    Değişim en baştan başkanla başladı. Sonrasında en çok konuşulan isim Abdullah Danışman görevden alınınca, hastane çalışanlarının yüzü gülmeye başladı.

    Öncelikle atıl duruma getirilmek istenen ana ünitede poliklinikler açılarak, kaybolan imajı yeniden sağlandı. Kapatılan en önemli ünite yoğun bakımlar açılarak gelir kaynağı hayat buldu. Böylelikle öncelikle İzzet Babamızın eserine sahip çıkıldı.

    Köroğlu ünitesi hastaneden öte toplumla buluşturuldu. Doktorlar, hemşireler, memurlar çalışanlar mutlu olunca, hastalar, yakınları ve çocuklarını da mutlu etmeye başladılar. Zaman, ekonomi ve saat gözetmeksizin çalışıyorlar.

    Her sene bütçesi konusunu kimsenin bilmediği hastanemiz, 2016 yılı itibarıyla 1.5 milyon lira kar etti. Şimdi hedef koyup 2017 yılındaki hedefleri 6 milyon kar olması yönünde. Üstelik bu güne kadar hiçbir hasta, hasta yakını hastanelerde rehin kalmadı. Gelen hastalar teşhis, tedavi ve taburcu konusunda bir tek sıkıntı gündeme gelmemiştir.

    Bütün bunların mimarı, gecesi gündüzü olmadan çalışan, insanı insan olarak görüp ayrım yapmaksızın ilgilenen Muhammed Emin Demirkol’dur. Benim tespitim budur. Elbette Genel Sekreter Doktor Şevki Erkal’ın ve Sağlık Müdürümüz Seraceddin Çom’un desteklerini, bilgi birikimlerini, duruşlarını ve tecrübelerini inkar edemeyiz. Lütfen değişimi, gerçekleri ve yaşadıklarımızı düşünelim.

    Sonuç olarak, doğru sonuca tarafsız, umarsız bakıp, Doktor Sayın Demirkol’a, dolayısıyla emanet edilen hastanelerimize sahip çıkacağınıza inancım tamdır. Başarılarının daim olmasını diliyorum.
    Anahtar Kelimeler: Hepimizin, Dilindedir, “Allah, Hastanelere, Düşürmesin

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ RAMAZAN AYI YAKLAŞIRKEN
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU “BİLSEM”Lİ “HARİKA ÇOCUKLAR”DAN…
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hastanelerimizde Dr. Muhammed Demirkol Farklılığı
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ETRAFINIZDA MOR İNEK VAR MI?
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Baysal’lar burada vekiller nerede
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit DENGESİZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Gazetemizin 17’nci Yılı Kutlamasından Notlar
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129