CHP’nin Ankara’da düzenlenen 36’ıncı Olağan Kurultayı’na katılan İstanbul il örgütünde görevli Fetiye Ergün ve Alin Arissian Boynikoğlu, İstanbul dönüşünde Bolu’dan geçerken rahatsızlandı. Partinin İstanbul il örgütünü taşıyan otobüs, TEM’in Bolu geçişinde durdu. Boynikoğlu ve Ergün sevk edilen ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Fetiye Ergün, yedikleri etten zehirlendiklerini düşünerek, “Biz bir çok kongreye katıldık. Bu kadar fazla et dağıtıldığını görmedim. Etleri yerken, yemekten zehirlenen askerler aklıma geldi. Etin tadında bir gariplik vardı. Kongre salonuna girip çıkmak da zordu o yüzden mecbur içeride dağıtılanı yedik” dedi.