Hastanenin çatısı uçtu

Haber: C. Kutay Aykan

Hız saatte 55 kilometreye varan şiddetli lodos nedeniyle Göynük Şehit Ziya Sarpkaya Devlet Hastanesinin çatısının uçmasına neden oldu. Öğle saatlerinde meydana gelen lodos nedeniyle uçan çatı, hastanenin otoparkına büyük bir gürültüyle düşerken, yatan hastalar panik yaşadılar.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli lodosun Göynük, Mudurnu ve Yenicağa ilçelerinde yüksek olduğunu her geçen dakika lodosun şiddetini arttırdığını, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.