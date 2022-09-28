Hastaneye akşam buyurun

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Sağlık İl Müdürlüğü, sosyal medya hesapları aracılığı ile paylaştığı gönderi ile Bolu Merkez’de bulunan BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde görevli hekimlerin, 17.00 ila 20.00 saatleri arasında poliklinik hizmetleri vermeye devam edeceğini duyurdu. İki hastanede de ekim ayı boyunca doktorlar, ek mesai yapacak.

BAİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, Çocuk Sağlığı, Çocuk Psikiyatrisi, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji ve Göğüs Hastalıkları birimi olmak üzere toplamda 8 poliklinikte hizmete devam edilirken, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde ise Ortopedi ve Travmatoloji, Göz Hastalıkları ve Kulak Burun Boğaz olmak üzere 3 branşta doktorlar, mesai dışı hasta alımı yapacak.

NASIL RANDEVU ALINIR?

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, mesai dışı poliklinik hizmeti almak isteyen vatandaşların, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya e-Nabızdan randevu oluşturabileceğini duyurdu.