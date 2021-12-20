Hastaneyi yasa boğan ölüm

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan cenaze töreni yapıldı. Hayriye Koç’un cenaze törenine çok sayıda mesai arkadaşı ve ailesi katıldı. Kalp krizi sonucu vefat eden Hayriye Koç’un cenazesi 21 Aralık Salı günü Mudurnu Göncek Köyü Demirciler Mahallesi camiin de kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecektir.

“BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ”

Bolu Fizik Tedavi Hastanesi tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Hastanemizde Koruma ve Güvenlik görevlisi olarak görev yapan Hayriye Koç vefat etmiştir. Hastane bahçesinde yapılan cenaze törenine ailesi ve mesai arkadaşlarının katılımlarıyla Hayriye KOÇ son yolculuğuna uğurlandı. Kendisine Allah'tan rahmet acılı ailesine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileriz.”