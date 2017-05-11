Haber Bülteni

Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı önemli sağlık kuruluşlarından Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi önemli bir cerrahi müdahaleye ev sahipliği yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Düzce’nin Cumayeri İlçesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Gülşen Dervişoğlu, karın ve böbrek ağrısı şikayetleri nedeniyle Düzce’de başvuruda bulunduğu hastaneden AİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde görevli Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayhan Ekici tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonrasında, hastanın sağ yumurtalığından kaynaklanan ve 30 cm büyüklüğüyle hastanın karnını adeta dolduran kitle tespit edildi.

30 CM BÜYÜKLÜKTE VE 4 KG AĞIRLIKTAKİ KİTLE KOVAYA SIĞMADI

Ekici’nin önerisi ve hastanın onayı sonrası gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 buçuk saat süren cerrahi müdahale ile hasta karnındaki kitleden kurtarıldı. Ameliyat sırasında yapılan frozen incelemesinde kitlenin iyi huylu olduğu tespit edildi. Ameliyat işleminin ardından yapılan ölçümlerde, kitlenin 25 cm eninde, 30 cm boyunda ve 4 kg ağırlığında olduğu tespit edildi. Kitlenin konulmak istendiği kovaya sığmadığı anlar kitlenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Ekici, cerrahi müdahale sonrası kendisine gelen hastasını servisteki odasında ziyaret etti ve hastasının sağlık durumunu inceledi. 63 yaşındaki Dervişoğlu’nun yumurtalıktan kaynaklı karnındaki kitlenin standartların üzerinde bir büyüklüğe sahip olduğunu ve bununda hastada karın ve böbrek ağrısı şikayetlerine yol açtığını söyledi. Ekici, hastanın cerrahi müdahale sonrasında şikayetlerinden kurtulacağını belirtti ve hastasına kontrollerini aksatmaması önerisinde bulundu.

63 YAŞINDAKİ HASTADAN EKİCİ’YE VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

63 yaşındaki kadın hasta ise, uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarına Bolu’da çare bulduğunu belirterek, tedavisini ve cerrahi müdahaleyi gerçekleştiren doktoru Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayhan Ekici ve ekibine teşekkür etti.