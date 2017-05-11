banner133

banner128

banner101

11 Mayıs 2017 Perşembe
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Hastanın Karnından Çıkarılan Kitle Kovaya Sığmadı

    AİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayhan Ekici tarafından yapılan cerrahi müdahale ile 63 yaşındaki kadın hasta, 30 cm büyüklüğüyle ve 4 kg ağırlığıyla adeta karnını dolduran kitleden kurtarıldı.

    11 Mayıs 2017 Perşembe 11:43
    Bu haber 25 kez okundu
    Hastanın Karnından Çıkarılan Kitle Kovaya Sığmadı

    Haber Bülteni 

    Bolu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı önemli sağlık kuruluşlarından Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi önemli bir cerrahi müdahaleye ev sahipliği yaptı.

    Edinilen bilgiye göre, Düzce’nin Cumayeri İlçesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Gülşen Dervişoğlu, karın ve böbrek ağrısı şikayetleri nedeniyle Düzce’de başvuruda bulunduğu hastaneden AİBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

    Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği’nde görevli Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayhan Ekici tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonrasında, hastanın sağ yumurtalığından kaynaklanan ve 30 cm büyüklüğüyle hastanın karnını adeta dolduran kitle tespit edildi.

    30 CM BÜYÜKLÜKTE VE 4 KG AĞIRLIKTAKİ KİTLE KOVAYA SIĞMADI

    Ekici’nin önerisi ve hastanın onayı sonrası gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 buçuk saat süren cerrahi müdahale ile hasta karnındaki kitleden kurtarıldı. Ameliyat sırasında yapılan frozen incelemesinde kitlenin iyi huylu olduğu tespit edildi. Ameliyat işleminin ardından yapılan ölçümlerde, kitlenin 25 cm eninde, 30 cm boyunda ve 4 kg ağırlığında olduğu tespit edildi. Kitlenin konulmak istendiği kovaya sığmadığı anlar kitlenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

    Ekici, cerrahi müdahale sonrası kendisine gelen hastasını servisteki odasında ziyaret etti ve hastasının sağlık durumunu inceledi. 63 yaşındaki Dervişoğlu’nun yumurtalıktan kaynaklı karnındaki kitlenin standartların üzerinde bir büyüklüğe sahip olduğunu ve bununda hastada karın ve böbrek ağrısı şikayetlerine yol açtığını söyledi. Ekici, hastanın cerrahi müdahale sonrasında şikayetlerinden kurtulacağını belirtti ve hastasına kontrollerini aksatmaması önerisinde bulundu.

    63 YAŞINDAKİ HASTADAN EKİCİ’YE VE EKİBİNE TEŞEKKÜR

    63 yaşındaki kadın hasta ise, uzun bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarına Bolu’da çare bulduğunu belirterek, tedavisini ve cerrahi müdahaleyi gerçekleştiren doktoru Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ayhan Ekici ve ekibine teşekkür etti.

     

     

    Anahtar Kelimeler: AİBÜ, Eğitim, Araştırma, Hastanesi’nde, Yrd.

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Mustafa Cop Mustafa Cop CENNET BOLU’DA 28. “ŞÜKRAN GÜNLERİ”…
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ŞÜKRAN GÜNLERİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Milletle Dalga Geçmeyin (ANALİZ)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit DENGESİZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ 3 Mayıs Türkçüler Günü Dolayısıyla
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Akıllı durak işi akıllıca bir iş
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ARAŞTIRIRSAK HER SORUNU ÇÖZERİZ…
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Suat Tosun Suat Tosun ANIT AĞAÇLAR MAHZUN..!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Gazetemizin 17’nci Yılı Kutlamasından Notlar
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129