Hastaya doğum günü sürprizi



Haber: S. Özge Yücel

Gerede Devlet Hastanesinde Malignite tanılı 21 yaşındaki genç için servis çalışanları tarafından sürpriz doğum günü yapıldı. Genç hasta için düzenlenen doğum günü kutlamasına Gerede Devlet Hastanesi Acil Servisi doktorları, hemşireleri, çalışanları ve hastanın ailesi katıldı. 21 yaşındaki genç Tedavi gördüğü hastanede böylesine özel bir günde kendisini unutmadıkları için hastane çalışanlarına teşekkür etti.

MALİGNİTE NASIL BİR HASTALIK TÜRÜDÜR?

Malign (Latince: "erkek", "kötü huylu") kanser sayılabilecek türden tümör türleridir. Kötü huylu bir tümör, oluştuğu bölgede primer tümör diye adlandırılır. Buna karşın bu tümörün vücudun başka yerlerinde oluşturduğu kardeş tümörler ise metastaz‎ diye adlandırılır. Tedavi planını hazırlayabilmek için malign tümörün türünün ve özelliklerinin önceden kesin belirlenmesi (tümörün sınıflandırılması) gerekir. Bunun için hastalık türüne bağlı olarak birçok özel tetkikin yapılması gerekir. Malignite en çok kanserin karakterizasyonu olarak bilinir. Malign bir tümör, kanserli olmayan iyi huylu bir tümörle tezat oluşturur, çünkü malignite büyümesinde kendiliğinden sınırlı değildir, bitişik dokulara istila edebilir ve uzak dokulara yayılabilir. İyi huylu bir tümör bu özelliklerin hiçbirine sahip değildir.