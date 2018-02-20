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20 Şubat 2018 Salı
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    • Hat ve tezhip sergisi Bolu’da açıldı

    Albaraka Türk tarafından organize edilen uluslararası hat yarışmalarında dereceye giren hattatların eserlerinin sergilendiği Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi Bolu’da açıldı.

    20 Şubat 2018 Salı 10:18
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    Hat ve tezhip sergisi Bolu’da açıldı
    Haber: Aysun Beykoz

    Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde açılışı yapılan sergiye Bolu Valisi Aydın Baruş ile eşi Nagihan Baruş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu,  Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, Albaraka Türk Bolu Şube Başkanı Atilla Demiröz’ün yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Serginini açılışında bir konuşma yapan Hattate Güldane Ergin Can, “Sanatseverler olarak burada buluşmaktan gurur duyuyorum. Albaraka Sanat ile Bolu’yu bereketlendiren “Kalemin Bereketi” sergisinin tüm Bolulular için adeta nefes olacaktır. Bolu’nun güzide Hat topluluğu olarak Hüsnücan Sanat ekibi inanın bu sergiyi sabırla bekledik. Böyle büyük bir organizasyonu kıymetli kurumlarımızla birlikte Albaraka Türk’e Bolu’ya ulaştırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Başta Sayın Valimiz Aydın Baruş olmak üzere tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

    “BAŞLI BAŞINA MUTLULUK KAYNAĞI”

    Hat ve tezhip sanatındaki eserleri Bolu’da sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, “Albaraka Türk Bankası olarak kültürel değerlerimizin ve klasik sanatlarımızın yaşatılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekte ve bundan sonra da sürdürmeye devam etmekteyiz. 2005 yılından beri düzenlediğimiz Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması, hat sanatının ve sanatçılarının hak ettiği değeri görmesine vesile olmak bizim için çok büyük bir gurur kaynağı. Uluslararası yarışmalarda dereceye giren çağdaş hattatlarımızın güzide eserlerini sanatseverlerle buluşturmak üzere birçok sergi organize ettik. 2018 yılında sergi serimize Bolu ile başlıyor olmak, böylesine bereketli ve huzurlu bir şehirde sanatseverlerle buluşmak bizler için başlı başına mutluluk kaynağı” ifadelerine yer verdi.

    Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ise yaptığı konuşmasında, “Albaraka Türk’e Bolulularla bu güzel eserleri buluşturdukları için teşekkür ediyorum. Tüm Bolu halkına bunları izlemesini tavsiye ediyorum” dedi.

    “İLİMİZDE DE HÜSN-Ü HAT KURSLARI DEVAM EDİYOR”

    Medeniyetimizin geleneksel sanatlarından olan hat sanatının çok güzel örneklerini ilimizde görme imkanı bulmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bolu Valisi Aydın Baruş, “Hat sanatını birkaç kelime ile ifade etmek gerekirse, Hüsn-ü Hat Sanatı harflere ruh veren sanattır. Yani her harfte, her çizgide bir duygu ve his yansıması, derinliklere giden bir anlayışın yansımasını görürüz. Hüsnü hat sanatçıları her çizgide o anda hissettiklerini o kalemin ucuna yansıtırlar. İlimizde böyle manevi güzellikler taşıyan hat sanatı örneklerinin en güzellerini görmek bizlere mutluluk veriyor. Öncelikle bu sergiyi ilimizde tertip eden Albaraka Türk ekibine çok çok teşekkür ediyorum. İlimizde de Hüsn-ü Hat kursları devam ediyor. Bu anlamda Hüsnü Hat sanatının ilimizde devam ettirilmesinde çok önemli payı olan Güldane Hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu geleneksel sanatın yeni nesillerimizin ruhunda, anlayışında yansıtılması çok önemli. Burada göreceğimiz her bir kelime, her bir harf aslında bizim ruhumuzun manevi derinliklerine nüfuz eden güzellikleri taşıyor. Ben buradan kaleme bereket veren bütün hat sanatçılarına çok teşekkür ediyor, ellerine sağlık diliyorum. Serginin ilimizin sanat ruhunun gelişmesinde çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

    Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Bolu Valisi Aydın Baruş ile eşi Nagihan Baruş ve davetliler sergiyi gezdi. Sergide Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, Bolu Valisi Aydın Baruş’a bir tablo hediye etti.

    Kalemin Bereketi Hat ve Tezhip Sergisi 28 Şubat tarihine kadar açık olacak.

    Anahtar Kelimeler: Albaraka, Türk, Organize, Edilen, Uluslararası

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