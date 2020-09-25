Hatalı parayı miras bırakacak

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü abone sorumlusu olarak çalışan Şehmuz Çelik, beraber görev yaptığı arkadaşlarını hatalı ya da sahte paralara karşı uyardı. Çelik, arkadaşlarını uyardıktan kısa süre sonra bozulan para sayma makinesini denemek için bir miktar parayı alarak makineye koydu. Makine, sayılan paralardan 10 lirayı sahte para haznesine attı. Parayı eline alarak incelene Şehmuz Çelik, 10 liranın sahte değil basım hatalı olduğunu fark etti. Paranın sağ üst köşesindeki 1'in yanında 0'ın basılmadığını gören Çelik, arkadaşlarını uyardıktan 10 dakika sonra kendisinin hatalı parayla karşılaşmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

"ÇOCUKLARIMA MİRAS BIRAKACAĞIM"

Kendisinin de para koleksiyonu yaptığını ve hatalı basılan 10 lirayı çocuklarına miras olarak bırakacağını söyleyen Şehmuz Çelik, "Bu paranın anısı biraz farklı. Vezneci arkadaşlarla muhabbet ediyorduk. Arkadaşlara, ‘Hatalı paralar var. Dikkatli olalım. Belki denk gelir’ dedim. Bir süre sonra para sayma makinesi arıza yaptı. Makineyi düzeltirken bir tomar parayı denemek istedim. Paraları saydırırken makine özellikle bu parayı direk sahte haznesine attı. Ancak paranın sahte olmadığı, sadece 1'in yanında sıfırın olmadığını fark ettim. Çok şaşırdım. Biz arkadaşlarla bunun 10 dakika önce muhabbetini yapmıştık ve böyle bir şeyin direk karşıma çıkması beni çok şaşırttı. Paranın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Belki maddi olarak bir değeri yok ama arkadaşlarla yaptığımız muhabbetten sonra manevi değerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Kendim de para koleksiyonu yapıyorum. Bunu da onların arasına saklayıp çocuklarıma miras olarak bırakmayı düşünüyorum" dedi.