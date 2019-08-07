Hatalı sürücülere ceza yağdı

Haber: Ceylan Beykoz

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde denetimlerini sıklaştıran Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz gün PTT Caddesi Kocabey Sokak üzerinde uygulama yaptı. Trafik ekipleri akşam saatlerinde gerçekleştirdiği denetimde sürücülerin evraklarını kontrol etti. Eksik evrakı olanlara ceza kesen ekipler ayrıca, alkol muayenesi de yaptı. Sürücüleri trafik güvenliği konusunda uyaran ekipler, Kurban Bayramı için yola çıkacaklara da yol ve sürüş güvenliğine dikkat etmelerini söyledi.