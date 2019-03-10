Hatice Kübra Tongar'a büyük ilgi

Haber: BMA

Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgi Evi organizasyonunda önce kitaplarını imzalayan Araştırmacı Yazar Hatice Kübra Tongar konferansında ebeveynlerin çocuğu anlamak ve çocuğa yönelik davranışları hakkında örnekler vererek” konuşmasını yaparak ‘’Bağırmayan Anneler’’ isimli söyleşi programını gerçekleştirdi. Program öncesi okuyucuları ile hatıra fotoğrafı çektiren Tongar, kitaplarını da imzaladı.

Yüzlerce Geredelinin katıldığı söyleşi programında açılış konuşmasını Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptı. Belediye Başkanı Mustafa Allar; “Öncelikle programımıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum, Tarihte kadınlarımız vatanı ve milleti için kendisinden beklenmeyen birçok fedakârlık göstererek, bu vatan için neler yapabileceğini ortaya koymuştur. Kadınlarımızın her alanda bilgi ve beceri ile donatılması, daha güçlü bir Türkiye için gerekliliktir. “Peygamber Efendimizin “Cennet annelerin ayağının altındadır” hadisini ilke edinip, annelerimize olan sevgi, saygı ve hoşgörüyü tüm kadınlara yönelik göstermeliyiz. Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutlarım. Salonu dolduran tüm Hanımefendilere, beyefendilere teşekkür ediyorum” dedi.

Düzenlediği söyleşi ve katıldığı televizyon programları ile yurt içi ve yurt dışında hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Hatice Kübra Tongar’ınokuyucu ve takpçileritarafından 600 kişilik salon hınca hınç doldu. Ek sandalyelerle sayı 1000’e çıkartılırken salon girişindeki fuaye salonuna canlı yayın yaparak salona giremeyenlere sinevizyondan izletildi. Düzenlenen söyleşi programı katılımcılar tarafından da çok beğenildi. Program sonunda Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın 8 Mart Dünya Kadınlar günü için hazırlattığı hediyeler misafirlere takdim edildi.Ayrıca program bitişinde Belediye Başkanı Mustafa Allar, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Çetin, Belediye Meclis Üyesi Mehtap DemirsesBurku ve Kadın Kolları Başkanı Serap Çığrılıtarafından Hatice Kübra Tongar’agünün anısına deri tablo ve şekerlik hediye edildi. Programa Devrek, Düzce, Bolu, Ankara gibi çevre ve il ve ilçelerden de katılım oldu.