Haber: BMA

Ünlü ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve tasavvuf sanatçısı Ahmet Kemal Bacak, Seben halkı ile buluşmaya hazırlanıyor. Seben Belediyesi tarafından organize edilecek olan El-Metin (s.a.v) programı 24 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Seben Atatürk İlkokulu Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), İslamiyet ve dini konuların ele alınacağı programla ilgili olarak konuşan Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ,

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu gibi önemli bir ilahiyatçıyı Seben halkı ile buluşturacak olmanın mutluluğu içinde olduklarını ve Cuma akşamı gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşları davet ettiklerini söyledi.