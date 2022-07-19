Hatırlatma dozuna dair önemli açıklamalar

Haber: Erdal Tanrıverdi

Son yaptırdığı koronavirüs aşısı üzerinden altı ay gecen vatandaşlar için hatırlatma dozu randevuları e-Nabız sistemi üzerinden alınabiliyor. Koronavirüs tedbirlerinin hafifletilmesiyle birlikte birçok vatandaş tekrardan hatırlatma dozu yaptırmak konusunda kararsızlık yaşıyor. Hatırlatma dozunu kimler yaptırmalı? Koronavirüs geçirmiş olanlar aşı olmalı mı? Bu gibi merak edilen bütün soruların cevabını Bolu Aile Hekimleri Derneği Başkanı Faruk Karslı Bolu Gündem’e anlattı.

KISA SÜRE ÖNCE COVİD GEÇİRENLER AŞI OLMAYI ERTELEMELİ Mİ?

Yeniden hatırlatma dozu döneminde, “aşı olan ve üzerinden 6 ay geçen bütün vatandaşların aşı olmasını tavsiye eden Karslı, “Covid geçirmekle aşı olmak zaten birebir aynıdır. O yüzden son 60 gün içerisinde Covid geçirenler aşı sistemine giremiyor. Son 2 ayda covid geçirmemiş kişiler aşı olabiliyor, bu iki aylık süreyi biraz daha uzatabilirler. Tabi aşı olma hakları yine de mevcut. 2 aydan sonraki koruyuculuk azaldığı için bu süreden sonra aşı olabilirler.”

COVİD OLMAK NE KADAR KORUYUCU?

“Covid olmak vücutta ki antikorları arttırdığı gibi aşı olmak da antikorları arttırıyor. Covid olmak da aynı aşı olmak gibi vücutta ki bağışıklığı arttığı için, Covid olmak da aşı olmak kadar Covid olmayı engelliyor. Yalnız birçok Covid varyantı olduğu için kısa süre içinde tekrar hastalanabilirsiniz.”

YENİ VARYANTLAR İÇİN AŞI GELİŞTİRİLECEK Mİ?

“Şuanda aşı şirketleri bu konuda çok derin araştırma yapıyor. Fakat mevcut koruyuculuk yüzde 90’lardan yüzde 80’lere düştüğü için yeni bir aşı söz konusu değil. Fakat aşı şirketleri olası bir varyanta karşı aşı hazırlayabilecek durumdalar.”

ŞUAN YOĞUN OLARAK COVİD HASTASI GELİYOR MU?

“Şuanda bunu söylemek mümkün değil. Çünkü Covid teşhisi ve şikâyetleri çok değişti. Eskiden koku kaybı, tat kaybı ile birlikte daha spesifik teşhisler koyabiliyorduk ve Covid olma ihtimali yüksek diyorduk. Fakat şuanda boğaz ağrısı ve kas ağrıları daha çok ön planda, birçok kişide zaten boğaz ağrısı var. Herhangi bir belirtisi olmayan da Covid pozitif çıkabiliyor. O yüzden şuan gelen kişilerle Covid hastalığı artmıştır diyemiyoruz.”

SON DÖNEM ARTAN VAKA SAYILARIYLA İLGİLİ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

“Son dönemde pandeminin azaldığı söylenmişti. Gerekse aşılara bağlı yan etkilerin azalmasından kaynaklı fazla bir sıkıntı görmediklerinden bir rahatlama geldi. Bu rahatlamalara bağlı bir artış zaten kaçınılmazdı. Sadece ülkemizde değil Avrupa’da da, Amerika’da da vakaların arttığı biliniyor. Bu süreç zaten şuanda 7. dalga olarak değerlendiriliyor. Arada bir dalgalanıp tekrar düşmesi bekleniyor. Dalgalanmanın bu rahatlamayla beraber halkımızın koruyucu önlemleri bırakmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Alınan önemlerin bırakılması sonucu bu artış tüm dünyada kaçınılmazdı.”

ELİMİZDE HANGİ AŞILAR MEVCUT VE NERELERDE YAPILIYOR?

“Elimizde tüm dünyada olduğu gibi Alman aşısı, Çin aşısı ve yerli aşılar var. Çin aşısı ve Alman aşısı aile hekimliğinde yapılıyor. Yerli aşı Türkovac olmak isteyenler şimdilik sadece hastanelerde olabilir. Fakat bakanlık bir prosedür değiştirirse aile hekimliğinde de aşı olabilirler.”