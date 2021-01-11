Hava 10 gün yağacak



Haber:N.Halid Altundal

Hafta sonu aralıklarla devam eden yağmur yağışı bu günde devam edecek. Yarın ve Çarşamba günü sağanak şekilde yağmur yağması beklenen ilimizde Perşembe ve Cuma günü ise yoğun kar yağışı olacağı belirtildi. Kar yağışının hafta sonu ile birlikte dolu ve tipi yağışına döneceği açıklanan meteoroloji tahmin raporunda hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 18 derece en düşük sıcaklık ise eksi sekiz derece dolaylarında gerçekleşecek. Önümüzdeki 10 gün yağışları kesilmeden devam edeceği belirtildi.

10 GÜNLÜK HAVA DURUMU;