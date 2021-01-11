Hava 10 gün yağacak

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafın açıklanan haftalık değerlendirme raporunda hafta boyunca yağmur ve kar yağışı olacağı açıklandı. Son 10 yılın en kurak kışını geçiren ilimize bu haber müjde gibi geldi.

Hava 10 gün yağacak


Haber:N.Halid Altundal

Hafta sonu aralıklarla devam eden yağmur yağışı bu günde devam edecek. Yarın ve Çarşamba günü sağanak şekilde yağmur yağması beklenen ilimizde Perşembe ve Cuma günü ise yoğun kar yağışı olacağı belirtildi. Kar yağışının hafta sonu ile birlikte dolu ve tipi yağışına döneceği açıklanan meteoroloji tahmin raporunda hafta boyunca en yüksek sıcaklığın 18 derece en düşük sıcaklık ise eksi sekiz derece dolaylarında gerçekleşecek. Önümüzdeki 10 gün yağışları kesilmeden devam edeceği belirtildi.

10 GÜNLÜK HAVA DURUMU;

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