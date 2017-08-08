Haber; Esra Öztürk

Aşırı sıcak havalar çarşambadan itibaren 10 gün boyunca tavan yapacak. Aşırı sıcaklara yüksek nem oranı da eklenince sıcaklığı olduğundan daha yüksek hissetmeye devam edeceğiz. Batı Karadeniz Bölgesi hem aşırı sıcaklarla hem de nem ile boğuşmaya devam ediyor.Bolu, Karabük ve Kastamonu taraflarında Bu akşam ve yarın gece yağış geçişleri olacak. Bu yağışların da en geç gece saatlerinde etkisini kaybetmesibekleniyor. Bölgemizde önümüzdeki hafta boyunca ortalama 28 ila 35 derece arasında değişen sıcaklıklar öngörülüyor. Çarşamba ve Perşembe günü en yüksek sıcaklık 35 dereceyi geçmesi beklenirken, haftanın en düşük sıcaklığının 28 derece dolaylarında gerçekleşeceği belirtiliyor.

İŞTE HAVA DURUMU



