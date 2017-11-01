HABER:Ceylan Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Doğu Avrupa üzerindeki soğuk hava kütlesi yurdun kuzey ve iç kesimlerine kadar sarkıyor. Cumaya kadar yurdun batısı, kıyı bölgeler ve güneydoğu hariç hemen her yerde don beklentisi var. Bu nispeten kuru soğuk bir sistem, hafta sonuna kadar Karadeniz ve güneydoğu kesimler dışında yağış beklentisi yok. Beklenen yağışlar da çok kuvvetli değil, Karadeniz kıyı kesiminde yağmur, hemen içerilerde kar şeklinde. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ve doğusunda yağmur, Doğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve yükseklerinde kar var" denildi

KAR BATIYA GELİYOR

Bolu'da kente 42 kilometre uzaklıktaki Abant Tabiat Parkı'nda gece saatlerinde başlayan yağışın ardından yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Sonbahar aylarında sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarının ahengiyle görsel şölen oluşan bölgedeki kar yağışı dolayısıyla ziyaret edenleri adeta büyüleyen bir manzara oluştu. Bölgeye gelen tatilciler de kartpostallık görüntülerin meydana geldiği parktaki göl kenarında yürüyüş yaparak, hatıra fotoğrafı çekti. Öte yandan Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da da kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı.

