Hava kirliliğine karşı seferberlik

Haber: Okay Özcan

Hava kirliliğine karşı başlatılan seferberlik 81 ilde hayata geçirildi. Bakan Murat Kurum, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak trafik akışını aksatmadan tespit edilebilmesi için geliştirilen EGEDES Projesi’nin tüm aşamalarının tamamlanarak tüm illerde hayata geçirildiğini duyurdu.

TÜM VERİLER BAKANLIK VERİTABANINDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen egzoz gazı emisyon ölçümlerinin ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesinde büyük rol oynadığının vurgulandığı Bakanlık, yazılı açıklamasında ise “Araçların egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri 2018 yılından itibaren Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi(EGEDES) ile elektronik ortamda yürütülmektedir. Bu sayede ölçüm yaptırılan araçlara ait tüm veriler veri tabanımızda kayıt altına alınmaktadır" notu düşüldü.

EGZOZ MUAYENESİ OLMAYAN ARAÇLAR OTOMATİK TESPİT EDİLİYOR

Proje çerçevesinde ASELSAN A.S. tarafından yerli, milli yazılım ve teknoloji kullanılarak her türlü hava koşullarında hizmet verebilecek, hareketli ve sabit Mobil Plaka Tanıma Sistemi cihazları geliştirildi.

Bakanlık, “Söz konusu cihazlar, il müdürlüğü denetim araçlarına monte edilerek, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçları trafikte otomatik olarak akışı aksatmadan tespit ediyor” ifadelerine yer verdiği yazılı açıklamasına şöyle devam etti:

“Buna göre, yol kenarında ve seyir halindeyken cihazla yoldan geçen araçların plakaları okunabilmekte, internet üzerinden egzoz sistemine bağlanarak ölçüm yaptırıp yaptırmadığı anında sorgulanmakta ve birkaç saniyede araç görüntüsüyle beraber rapor oluşturuluyor. Böylece görevli denetim personeli sayısı da ciddi oranda azaltılmış olmaktadır.”

CEZA 2 BİN 815 TL

Öte yandan uygulamayla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personelinin sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturarak idari yaptırım uygulayabileceği belirtilirken, 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezasının 2 bin 815 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı.