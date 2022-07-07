Hava Nasıl Olacak?

Haber: C. Kutay Aykan

Meteoroloji tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre arife günü Bolu’da havanın güneşli olması bekleniyor.

9 Temmuz Cuma günü yani bayramın 1.gününde havanın hafif yağmurlu, çoğunlukla açık olması ve termometrelerin 28 dereceye kadar dayanacağı tahmin ediliyor.

Bayramın 2.gününde ise ilimizde yer yer yağmurun etkili olması tahmin edilirken hava sıcaklığının 22 dereceyi bulması bekleniyor.

11 Temmuz Pazartesi günü, parçalı bulutlu ve sıcaklığın 23 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

Bayramın son günü ise hava sıcaklığı 24 derece, parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2022, 14:49