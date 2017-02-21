HABER: FARUK ÇİDEM
Bolu merkeze bağlı Yakuplar Köyü’ne yaklaşık 3 aydır düzenli olarak su verilememesiyle ilgili kamuoyunda çıkan haberlerle ilgili Bolu İl Özel İdaresi Meclis Başkanı Yaşar Yüceer açıklama yaptı. Şu an böyle bir sorunun olduğunu ama giderilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade eden Başkan Yüceer, “kış şartları nedeniyle don olayları yaşandığı ve yeraltı kaynakları iyi beslenemediği için köye gelen suda bir azalma oldu. Su kaynağı yaklaşık 9 kilometrelik bir uzaklıkta. Kaynak yerinde su isale hattının ihalesi çok önceden gerçekleştirildi. Ama hava şartlarından dolayı müteahhit yetiştiremedi. Şartlar uygun hale geldiğinde köyün su sorunu giderilecek” dedi.
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