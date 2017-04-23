Haber: Aysun Beykoz
Düzenlenen törende teşkilatlar yoğun bir şekilde devam eden kar yağışına rağmen bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Teşikilatlar, yaptırdığı çelenkleri Atatürk Heykeli’ne koydu. Sonrasında öğretmen Burhan Özsaraçoğlu, 23 Nisan adlı şiiri seslendirdi. Teşkilatlar şiir dinletisinin ardından andımızı okuyarak fotoğraf çekildiler.
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