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10 Temmuz 2018 Salı
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    • Hava sıcak ama yağmur yağacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinin doğu kesimleri ile Bolu başta olmak üzere Batı Karadeniz Bölgesi çevreleri için sağanak yağış uyarısı yaptı. Uyarıda sel ve su baskınlarına dikkat edilmesi istendi.

    10 Temmuz 2018 Salı 10:09
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    Hava sıcak ama yağmur yağacak

    HABER: KASIM ŞAHİN

    Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve batısı ile Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    İŞTE 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU;

    Anahtar Kelimeler: Meteoroloji, Genel, Müdürlüğü, Marmara, Bölgesinin

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