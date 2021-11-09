Hava sıcaklığı 20 derece birden düşecek

İlimizde Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı Çarşamba günü eksi 3 derece kadar düşmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı 20 derece birden düşecek

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte Çarşamba (10.11.2021) gününden itibaren hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Bolu’da ise 8 Kasım Pazartesi günü 23 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı Çarşamba günü itibariyle eksi 3’e kadar düşmesi bekleniyor.

Ülkemizi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgası ve kuzeydoğu kesimlerde görülmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı MGM,  vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri konusunda uyardı.

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Hava sıcaklığı 20 derece birden düşecek
Hava sıcaklığı 20 derece birden düşecek
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