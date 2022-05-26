Hava sıcaklıkları artıyor!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, hava sıcaklıklarının artarak, ilimiz genelinde önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının; Düzce’de 32-37, Çankırı’da 29-33, Kırıkkale’de 30-34, Bolu’da 26-32,Karabük’de 28-33, Zonguldak’da 25-30, Bartın’da 29-35, dereceler civarında seyredeceği bekleniyor. Gerçekleşmesi beklenen hava durumu, 26 Mayıs Perşembe gününden 31 Mayıs Salı gününe kadar sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan uyarıda, “İç ve batı kesimler ile zamanla ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredecek hava sıcaklıkları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.