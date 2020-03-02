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Hava sıcaklıkları artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre bu hafta hava sıcaklıklarında artış olacak. Perşembe ve Cuma günler ise yağmur yağışı olacak.

Hava sıcaklıkları artıyor

Haber: Aysun Beykoz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava tahminlerine göre bu hafta hava sıcaklıklarının artacağı görülürken, güneş kendini Perşembe gününe kadar hissettirecek. Haftanın ilk günü ile birlikte hava ısınmaya başladı. 3 Mart Salı günü gün içerisinde hava sıcaklığı18 dereceye yükselirken, 4 Mart Çarşamba haftanın en sıcak günü olacak. Perşembe günü ise havanın yağışlı olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan hava tahminlerine göre önümüzdeki günlerde Bolu’da hava sıcaklıklarının;

03 Mart Salı, az bulutlu, en düşük 3°C en yüksek 18°C

04 Mart Çarşamba, parçalı bulutlu, en düşük 5°C en yüksek 19°C

05 Mart Perşembe, yağmurlu, en düşük 5°C en yüksek 15 °C

06 Mart Cuma, sağanak yağışlı, en düşük 5°C en yüksek 13 °C

07 Mart Cumartesi, parçalı bulutlu, en düşük 3°C en yüksek 17 °C olacağı tahmin ediliyor.

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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