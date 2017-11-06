HABER:Aysun Beykoz

Bolu, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek, güney ve iç bölgelerde 2 ila 5 derece azalacak diğer yerlerde değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli(30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.

Hafta boyunca sağanak yağış beklenmeyen bölgemizde hava sıcaklıkları 11 ila 16 derece dolayında olacak. Sabah ve akşam saatlerinde yoğun sis gözlenecek olan bölgemizde önümüzdeki hafta boyunca hava bakın nasıl olacak;

