Havada durum ne?

Haber: N. Halid Altundal

Hafta sonu kuvvetli fırtına ve başta yüksek kesimler olmak üzere yer yer kar yağışının meydana geldiği ilimizde sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre hafta boyunca sıcaklıklar en düşük 5, en yüksek ise 17 dereceye kadar ulaşacak. Meteorolojik verilere göre sıcaklık Salı günü en düşük 5 en yüksek 15 derece ve hava parçalı bulutlu, Çarşamba günü sıcaklık en düşük 6 en yüksek 16 derece ve hava puslu, Perşembe günü sıcaklık en düşük 7 en yüksek 17 ve hava puslu, Cuma günü ise sıcaklık en düşük 5 en yüksek ise 14 derece ve hava çok bulutlu olacak.