Havada durum ne?

Haber: N. Halid Altundal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporlarına göre ilimizde hafta içi sisli ve yağışlı bir hava bekleniyor. Meteorolojik verilere göre hafta boyunca sıcaklığın en düşük -2 en yüksek ise 12 derece olacak. Hava tahmin raporlarına göre Salı günü hava sağanak yağışlı ve sıcaklık en düşük -1 en yüksek 10, Çarşamba günü sisli ve sıcaklık en düşük -2 en yüksek 11, Perşembe günü sisli ve sıcaklık en düşük -2 en yüksek 12, Cuma günü ise sağanak yağışlı ve sıcaklık en düşük -2 ve en yüksek 12 derece olacak.

Yetkililerden yapılan açıklamada özellikle sabah saatlerinde Bolu Dağı güzergahını kullanacak sürücüler yoğun sis ve yağışlı havaya dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.