Havalar ısındı, yılanlar ortaya çıktı

Haber: N. Halid Altundal

Kılıçaslan Mahallesinde bir parkta mahalle sakinleri tarafından fark edilen yılan korkuya sebep oldu. Çocuklarının sık sık parkta oynadığını belirten mahalle sakinleri durumu hemen belediye ekiplerine haber verdi. Yılanın zehirli olmadığını öğrenen vatandaşlar bir nebze olsun rahatlarken belediyeden parkta fazlasıyla uzayan otların ve çimenleri bir an önce biçilmesini istediler. Havaların ısınması ile birlikte yılanların da dışarı çıkmaya başlaması vatandaşları tedirgin ederken belediyenin parkta temizlik çalışması yaptığı bildirildi.

“TEDİRGİN OLUNACAK BİR ŞEY OLMADIĞI BELİRTİLDİ”

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Sabahattin Yılmaz, “Kılıçaslan Mahallesi 102. sokakta oturuyorum. Görüntüler bana 157. sokaktan geldi. Sonra biz Facebooktan paylaştık. Tabi paylaştıktan sonra görenler biraz tedirgin oldu, ama yetkililer tarafından tedirgin olunacak bir şey olmadığı, hatta farelerin düşmanı olduğu belirtildi. Baktık ki otların uzun olduğunu gördük, parkta da dolaşabileceğini düşündük. Belediye yetkililerine haber verdik. Parktaki çimenler belediye ekipleri tarafından biçildi. Yılanın görünmesinden kaynaklı korkulacak bir şey olmadığı söylendi. Yetkililerin yılanı aradığını, ancak bulamadığını öğrendik” dedi.