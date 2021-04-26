Havalar ısınıyor, mevsim yağmurları devam ediyor

Haber: Onur Akçelik

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporlarına göre önümüzdeki günlerde ilimiz Bolu’da bu hafta hava sıcaklıkları artışa geçecek. Fakat bahar yağmurlarının da etkisi devam edecek. Perşembe gününe kadar açık olan hava, Perşembe günü yerini gökgürültülü sağanak yağmura bırakacak.

Meteorolojiden yayınlanan hava tahmin raporuna göre ilimizde hava bu hafta şu şekilde olacak:

27 Nisan Salı: Parçalı bulutlu, en düşük 2 en yüksek 18 derece

28 Nisan Çarşamba: Parçalı bulutlu en düşük 8 en yüksek 24 derece

29 Nisan Perşembe: Gökgürültülü sağanak yağışlı en düşük 12 en yüksek 24 derece

30 Nisan Cuma: Gökgürültülü sağanak yağışlı en düşük 9 en yüksek 22 derece