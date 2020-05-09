Havalar nihayet ısınıyor

Haber: N. Halid Altundal

Yaklaşık on gündür devam eden sağanak yağış nihayet ilimizi terk ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağış hafta sonu itibariyle yerini güneşli havaya bırakacak. Havaların açması ile birlikte sıcaklık da önümüzdeki hafta içi on dereceye kadar artacak. Meteorolojiden alınan bilgilere göre Pazar günü en düşük sıcaklığın 3 derece, en yüksek sıcaklığın ise 20 derece olması bekleniyor. Hafta başı itibariyle daha da ısınacak hava Salı günü en düşük 10 derece, en yüksek 28 dereceye ulaşacak. Meteorolojik verilere göre sıcaklıkların Salı günü itibariyle en düşük 9-10 derece seviyesinde olması öngörülüyor.