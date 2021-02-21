Havalar soğudu bacalar tutuştu

Haber: Aysun Beykoz

İlk yangın dün sabaha karşı Yeniçağa ilçemize bağlı Hamzabey köyünde meydana geldi. 112 kontrol komuta merkezinden gelen ihbar üzerine Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. İlçeye bağlı Hamzabey Köyü Karabeyler Mahallesinde bulunan müstakil evin bacasının tutuşması sonucu çıktığı öğrenilen yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Konuya ilişkin Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “112 kontrol komuta merkezinden gelen ihbar üzerine ekiplerimiz Hamzabey Köyü Karabeyler Mahallesinde meydana gelen baca yangınına zamanında müdahale edilmiştir. Dörtdivan İtfaiye Ekipleri ile koordineli şekilde müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış ve gerekli soğutma çalışmalarının ardından ev sahibine teslim edilmiştir. Hane sahibine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” denildi.

Vukuu bulan diğer yangın ise il merkezinde bir sitenin deposunda çıktı. Bolu'da bir sitenin deposunda çıkan yangın Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Karaçayır Mahallesi Yunus Emre Sitesinin ortak kullanım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 6 dakika içerisinde müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın, depoda hasara yol açtı.