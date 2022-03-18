Havaya ateş etmiş

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklu olarak yargılanan Serhat Çınar’ın yargılanmasına Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Duruşmada Serhat Çınar ile duruşmaya tanık olarak katılan Serkan Çınar’ın açıklamaları birbirini tutmadı. Tutuklu sanık yaralanan Suat Özdoğan’ı olay yerinde görmediğini belirtirken, tanık kardeş Serkan Çınar ise Suat’ı gördüğünü hatta kendisiyle yumruklu kavga ettiğini söylemesi gözlerden kaçmadı.

Tutuklu sanık Serhat Çınar savunmasında; “Olay akşamı evimde alkol alıyordum. 4 yıllık arkadayım Suat beni telefonla arayarak ağır küfürler etmeye başladı. Hatta beni öldüreceğini söyledi. Gece yarısı da Seben’e gelip, Belediye önünde buluşmamızı istedi. Bende pompalı tüfeğimi alarak gittim. 4-5 kişiyi gördüm ama Suat’ı hiç görmedim. Birden bire kardeşimle bana saldırdılar. Kardeşimi yere yatırıp dövdüler. Bende pompalı tüfeğimle havaya ateş ettim. Suat’ı yaraladığımı hatırlamıyorum. Korktuğum için kaçarak Bolu’ya geldim. Suat’ın yaralandığı da Bolu’da öğrendim. Kesinlikle yaralandığı bilmiyorum. Havaya ateş etmiştim. Saçmalar nasıl ona isabet etti onu da bilmiyorum” dedi.

TANIK KARDEŞ ŞAŞIRTTI

Duruşmaya tanık olarak katılan Serkan Çınar’ın olay günü için söyledikleri şaşkınlık yarattı. Çınar, “Olay akşamı ağabeyim beni arayarak evine çağırdı. Sonra da pompalı tüfeği alarak belediye meydanına gittik. Suat isimli kişi birden bire bana saldırdı. Birlikte yere düştük. Yerde de mücadelemiz devam etti. Sonra ağabeyim tüfekle ateş etti. Ama ben Suat’ın üstünde kan görmedim” derken mahkeme başkanının Suat orada mıydı sorusuna, “Evet oradaydı. Bana vuran kişi oydu. Ama ben yaralandığını bilmiyordum” demesi herkesi şaşırttı. Duruşma diğer tanıkların dinlenmesi için ileri bir tarihe ertelendi.