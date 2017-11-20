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    • Hay siz yaşayın emi

    Skolyoz hastalığıyla doğan ve bugüne kadar 18 kez kalbi duran 3 yaşındaki Berkay Özel’in tedavisi için gerekli olan 20 bin TL için Bolu’nun genç iş adamları devreye girdi.

    19 Kasım 2017 Pazar 23:46
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    Hay siz yaşayın emi

    Haber: Semih BAYKAL

    Bolu Genç İşadamları Derneği Başkanı Erkan Bektaş, “Derneğimizde bulunan işadamlarımızla minik yavrumuzun bütün hastane giderlerini karşılayacağız” dedi. 37 yaşındaki Murat Özel ve 33 yaşındaki Özlem Özel’in tek erkek çocukları 3 yaşındaki Berkay Özel, skolyoz (omurganın yana doğru eğriliği) hastalığıyla doğdu. Doktorların, Özlem Özel’in hamileliği sürecinde çocuklarının Skolyoz hastası olarak doğacağını söylemesine rağmen, evlatlarını dünyaya getirmek isteyen Özel çifti 3 yıldır çocuklarının Skolyoz hastalığıyla mücadele ediyor.

    Asgari ücretle bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalışan baba Murat Özel, Berkay’ın doğduğu gün yoğun bakıma alındığını ve 3 yılda toplam 18 kez kalbinin durduğunu belirterek, “Berkay doğduğu gün yoğun bakıma alındıktan sonra Ankara’ya sevk edildi. Ankara’da bir hastanede 60 gün boyunca tedavi gördü. Daha sonra soğuk su epilepsisi ortaya çıktı. Tedavisi için büyükşehirlerdeki bütün doktorları dolaştık. Tedavisi için İstanbul’da ameliyat olması gerekiyor. Ameliyat masrafı için de 20 bin lira talep ediliyor” dedi.

    Bolu Genç İşadamları Derneği, Berkay’ın hastane masraflarının tümünün kendileri tarafından karşılanacağını açıkladı. Erkan Bektaş başkanlığında Burak Özkan, Yasin Çarıkçı, Ali Gürsoy, Ali Eyvazoğlu, Ali Cebeci, Okan Kayışoğlu, Buğra Kırcalı, Murat Ceylan, Sercan Üsküp, Mustafa Sekmen, Suat Kalaycıoğlu, Samet Kocadağ ve Gökhan Yaman isimlerinin bulunduğu BOGİAD yönetimi Özel ailesi ile temasa geçip Berkay’ın tüm hastane masraflarını karşılayacaklarını söylediler.

    Anahtar Kelimeler: Skolyoz, Hastalığıyla, Doğan, Bugüne, Kadar

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