Haber: Ceylan BEYKOZ

Göreve geldiği günden itibaren Karadere Suları’nın Bolu’ya bağlanması için çalışan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, proje kapsamında açılmaya başlanılan tünelin son durumunu yerinde inceledi. Tünelin Yedigöller tarafındaki çalışma alanına giden Yılmaz, yetkililerden bilgi alarak tünelin içine girip sonuna kadar ilerlerdi.

“Karadere Suları, uzun bir mücadelenin sonucudur”

Su tüneli çalışmalarının 1700 metresinde açıklama yapan Yılmaz, “Tünelimiz bu aşamaya geldiği için mutluluk duyuyoruz. Bolu dağı tüneli toplamda 3300 metre, Karadere sularının geleceği tünel toplamda 3600 metre. Biz bu tüneli kendi imkânlarımızla açıyoruz. Tünelin başlayıp ilerlediğini görmek bizim için Bolulu bir vatandaş olarak gurur kaynağımız. Uzun bir mücadelenin eseridir bu tünel. Tünel yapmak ekonomik açıdan çok zor görünse de bizim için önemli olanı suyun tahsis edilmesi idi. Şuan bu sular tahsis edildi ve tünel yapımına başlandı. Burası ile ilgili neredeyse ömrümüzü verdik. 10 Yıllık dişe diş bir mücadele sonrası bunlar yapıldı” diye konuştu.

“İmkânsızı başardık”

2017 yılında Boluluların Karadere sularını içmesi için çalıştıklarını söyleyen Yılmaz, “Tek başına iktidar partisi olmanın bütün avantajlarını bu tünel için kullandık. Siyasi irade arkamızda, hükümet arkamızda... Bütün bunlara rağmen bu bölgenin suları başka yere tahsis edildiği için Bolu’ya döndürülmesi imkânsızdı, İmkânsızı başardık. İnşallah biran önce bitirilir, mercan balıklarının yaşadığı bu suları, daha doğrusu kaynak sularını Bolu içmeye başlar. Bütün heyecanımız bu. İnşallah bu heyecanımızın geçtiği günleri de hep birlikte göreceğiz. Ekiplerimiz şu ana kadar 1700 metre ilerledi. Yürümeye başladık nasıl olsa bir gün bitecek. Bizim gönlümüzden geçen tünelin en kısa sürede bitmesi ve Bolu halkına en kısa zamanda musluklarından memba suyu akıtmak” dedi.

Tünelin tamamlanmasının ardından Bolu’nun içme suyu ihtiyacı, Karadere'den gelecek ve bir saniyede akacak olan 300 litrelik kaynak suyu ile karşılanacak. Karadere sularının Bolu'ya aktarılması ise, 3 bin 600 metre uzunluğa sahip olan su tüneli ve DSİ ile Bolu Belediyesi’nin işbirliği ile hazırlanan proje kapsamında tamamlanması planlanan ana isale hattı ile yapılacak.