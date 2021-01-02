Hayalet ağ sermişler



Haber:Volkan Yılmaz

Göletin içerisine serilmiş ağları fark eden ASOF üyeleri durumu Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Gölköy’de inceleme yapan İl müdürlüğü ekibi 100 metrelik hayalet ağ tabir edilen balık yakalama ekipmanının varlığını tespit etti. Tespit edilen hayalet ağlar il müdürlüğü ekipleri ve Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Federasyonu(ASOF) üyelerinin desteği ile sudan çıkarıldı. Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Gölköy baraj Gölünde tespit edilen hayalet ağ ASOF (Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları Federasyonu) üyelerinin desteği ile sudan çıkarılarak sucul canlıların yaşamlarının korunmasına katkı sağlanmıştır” denildi.

Çıkarılan ağlara takılmış balık ve tatlı su kerevitlerinin canlı olanları ağdan ayrılarak tekrar Gölköy Göleti içerisine bırakıldı.