Hayali ehliyet gösterdi



Haber: Okay Özcan

Bolu’da araç trafiğine kapalı alanda akülü oyunca arabasıyla gezinti yapan 4 yaşındaki Ayaz Calayır, motorize trafik ekiplerinin dikkatini çekti. Trafik polisi küçük sürücüyle kısa bir sohbetin ardandan ehliyet istedi. Bir anda şaşkınlık yaşayan sürücü Calayır, olmayan ehliyeti polis amcasına verdi.

Bu durum karşısında motorize trafik polisi de olmayan ehliyeti almış gibi yapıp inceledikten sonra tekrar geriye verdi. Bu durum karşısında mutlu olan motorize trafik ekibi, küçük sürücüye trafik bilgileri verdikten sonra kendisiyle birlikte İzzet Baysal Caddesi üzerinde sürüş yaptılar. Trafik polisi, küçük sürücüye trafik kurallarına uymasını ve yayalara da öncelikle yol vermesini istedi. Bu olayın polis teşkilatının kuruluşunun 177’inci yılana denk gelmesi isen olaya ayrı bir güzellik kattı. Küçük sürücü hiçbir ceza almamanın sevinciyle babasıyla birlikte cadde üzerinde gözden kayboldular.