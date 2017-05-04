Haber: Aysun BEYKOZ

‘Hayallerim Gerçek Oluyor’ isimli, 20 tane liseli öğrencilerinin girişimleri ve Köroğlu Engel - Siz Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği’nin öncülük ettiği 3 aylık sosyal proje final yaptı. Projenin temellerini atan 20 liseli öğrenci, proje içinde yer alan 170 engelli genç ve aileleri bir araya geldi. Öğrenciler Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy’dan ödüllerini alırken, 20 gönüllü liseli öğrenciye Bolu Aile Sosyal Politikalar Müdürü Timuçin Erem teşekkür belgelerini verdi.

Ödül ve belge takdimlerinin ardından sahneyi engelli gençler devraldı. Gençler ilk olarak düzenledikleri folklor gösterisini sergilediler. Ardında engelli gençler, müzik konusunda ki hünerlerini sergiledi. Davul ve saz eşliğinde gençler Bolu türkülerini seslendirdiler.