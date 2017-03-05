Haber: Kasım ŞAHİN

Cuma güne gerçekleştirilen ziyaretlerde 20 gönüllü öğrenci ile çeşitli okullarda okuyan engelli öğrenciler bir araya gelerek kaynaştılar. Engelli öğrenciler, gerçekleştirmek istedikleri hayallerini liseli örnek öğrencilere aktardılar.

Konu hakkında bir açıklama yapan Şeyda Ay, “Cuma günü 20 kișilik lise öğrenci gurubumuzla birlikte, HAYALİM GERÇEK OLDU Projemizi devlet bünyesinde eğitim öğretim alan engelli öğrencilerimizi okullarında gün boyu ziyaret ederek, teker teker öğrencilerimizle, liseli gençlerimizi bir araya getirerek kaynaștırıp, hayallerini öğrendik. Buluşma çok güzel ve neșeli keyifli geçti. Bu süreç anket așaması idi. Sırası ile Büyük Berk, Emine Mehmet Baysal ve Sarıcalar Okuluna gidildi. Bașlangıç startını Milli Eğitim İl Müdürü Yusuf Cengiz ve Özel Eğitim Bölüm Müdürü Saniye Yurtsever’le birlikte verdik. Nisanın son haftasına doğru liseli gençlerimizin sınavlarının olmadığı uygun zamanda inșallah çok büyük bir final hazırlayarak, çocuklarımızın hayallerini sunmak istiyoruz. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.